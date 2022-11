A Formigine una serie di investimenti concreti per ridurre i consumi energetici

La Pubblica Amministrazione intesa come attore strategico per contribuire al risparmio energetico e alle misure di riduzione del consumo del gas dando il buon esempio ai cittadini.

Una strada inserita nel percorso dell’Agenda ONU 2030, i cui obiettivi sono di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e ridurre qualunque forma di povertà o disuguaglianza garantendo la sostenibilità economica, ambientale e sociale, resa oggi ancora più urgente dalla crisi indotta dalla guerra in Ucraina e dall’andamento crescente del prezzo dell’energia.

Per parlare di questi temi, il Comune di Formigine nelle scorse settimane ha organizzato un incontro con i dipendenti pubblici per condividere le buone pratiche e le misure adottate al fine di creare un ciclo virtuoso che parta proprio dall’Ente.

In quest’ottica, sul territorio sono stati attuati una serie di interventi concreti tra cui la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, la sostituzione degli impianti di climatizzazione obsoleti con generatori ad alta efficienza nelle scuole, il prossimo miglioramento energetico della palestra Ferraguti di Magreta, l’avvio della progettazione per la costruzione di una comunità energetica sulla copertura del Cimitero di Formigine e il via libera al piano che porterà alla riqualificazione del Centro Sportivo Tennis di via Ghiselli.

Nella sede municipale, inoltre, il riscaldamento sarà acceso un massimo di 13 ore al giorno e dovrà essere ridotto a 19 gradi con una tolleranza di due gradi. Riduzione anche per l’illuminazione esterna di tipo decorativo di immobili comunali e monumenti: le luminarie natalizie saranno accese per un periodo di tempo inferiore.

.