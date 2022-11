Modena, figurina solidale Rats per Porta Aperta

Quest’anno si celebrano i 30 anni di una pietra miliare del rock italiano. La figurina solidale Fan Forever Card #22 è dedicata ai rockers modenesi RATS!

“Chiara”, “Fuori tempo” (feat. un certo sig. Ligabue), “Angeli di strada” e la title track “Indiani padani”, un album che non conosce un momento di stanca, duro e puro rock n roll che ha portato i Rats a calcare i palchi più importanti ed i programmi tv più seguiti, avere un folto pubblico che li ha amati e continua a farlo tuttora.

Wilko, Romi e Lor hanno ad un certo punto fatto scelte differenti di vita, per poi ritrovarsi da diversi anni per eventi speciali, con quella carica che li ha sempre contraddistinti. L’Associazione Figurine Forever non poteva perdere l’occasione di provare a coinvolgerli nel progetto delle figurine solidali, al quale hanno risposto con entusiasmo.

Le foto scelte sono, per la figurina, di Giansi Campagnoli (storico fotografo della band) e sul fondo della cartolina di Mirko Candelli, tratta da un recente concerto. I Rats di ieri e di oggi insieme. La figurina inoltre nasconde un’immagine della locandina del concerto speciale 2022, dove in anteprima esclusiva sarà presentata l’iniziativa.

La tiratura limitata e numerata della figurina, in appena 192 copie, è un voluto riferimento proprio all’anniversario dei 30 anni dal 1992, un anno che il rock italiano non può certo dimenticare e lo celebrerà con un evento speciale venerdì 11 novembre 2022 al Vox di Nonantola. I fortunati che saranno presenti quella sera, potranno portarsi a casa anche una delle 192 copie disponibili della figurina solidale dei Rats!

Il ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato PORTA APERTA (https://www.portaapertamodena.it/), storica realtà di Modena impegnata in prima linea nella lotta all’ emarginazione sociale.

RATS 1992-2022 Indiani Padani celebrative card

FanForever Card #22 – Figurina + Cartolina

Edizione limitata e numerata 192 copie

Costo: offerta libera a partire da 5,00€

USCITA PREVISTA: 11 novembre 2022 in occasione del concerto al Vox di Nonantola

Per tutte info www.figurineforever.com