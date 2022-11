Giallo Ginkgo: torna la narrativa “crime” alla biblioteca di Formigine

Chi frequenta il parco della Resistenza lo sa: novembre, a Formigine, è un mese luminoso, con i due splendidi ginkgo che si vestono d’oro e accendono Villa Gandini.

È per celebrare questo spettacolo che la biblioteca Daria Bertolani Marchetti ha deciso di organizzare una nuova rassegna di narrativa “crime”: Giallo Ginkgo. Aprirà sabato 12 novembre, alle 17, Paolo Roversi, finalista Bancarella e fondatore del festival Nebbiagialla, con “L’eleganza del killer”.

L’omicidio del titolare di un locale alla moda nella zona della movida di corso Como è il primo di una serie di delitti che insanguineranno Milano: a indagare saranno chiamati il giornalista hacker Enrico Radeschi, in sella alla sua inseparabile Vespa gialla, e il vicequestore Loris Sebastiani, il brillante capo della squadra Mobile dal sigaro perennemente spento fra le labbra. Radeschi si farà anche coinvolgere dal Danese – il suo amico greco con l’animo da bandito e il cuore buono che porta sempre con sé un’iguana nascosta sotto i vestiti – in una pericolosa missione al servizio della mafia russa, per ripagare un vecchio debito che richiederà a entrambi di spingersi dove non avrebbero mai osato. Una storia dal ritmo incalzante che si svolge in un febbraio milanese dalle temperature polari fra partite di droga, fiumi di vodka, gioco d’azzardo, sparatorie per il controllo del narcotraffico e una sequenza di misteriosi omicidi compiuti con perizia e professionalità da un inafferrabile sicario che prima uccide e poi svanisce nel nulla per nascondersi nel cuore nero della metropoli. Unico indizio in mano agli inquirenti: il killer quando spara alle sue vittime è sempre vestito in maniera impeccabile. Basterà per catturarlo?

I prossimi appuntamenti della rassegna sono con Barbara Baraldi, thrillerista di culto e sceneggiatrice di Dylan Dog (19 novembre) e con Sarah Savioli, la cui spassosa detective che parla con piante e animali darà vita a una fiction tv (26 novembre).