“Alfabeto Pasolini”: a Carpi tre serate sull’intellettuale, nel centenario della nascita

Nel centenario della nascita, Carpi rende omaggio a uno dei più importanti intellettuali italiani del secolo scorso, Pier Paolo Pasolini, con la rassegna “Alfabeto Pasolini”, per ricordare i tanti talenti e l’eclettismo di un artista che in 53 anni di vita è stato non solo un protagonista del cinema e teatro – come attore, autore e regista – ma anche una geniale penna esercitata nello scrivere articoli, poesie e romanzi.

Da qui la scelta di un “alfabeto” pasoliniano composto da parole, musica e disegni: un trittico ben rappresentato fin dal primo appuntamento, venerdì 11 novembre alle ore 21 con “Pasolini, concerto disegnato” che vedrà salire sul palco del Comunale i friulani “Tre allegri ragazzi morti” guidati dal “frontman” Davide Toffolo, apprezzato illustratore che disegnerà dal vivo con pennelli e colori proiettati su grande schermo. Biglietto posto fisso 5€ acquistabile in teatro la sera stessa o in prevendita presso InCarpi o su Vivaticket.

Sono invece gratuiti e a ingresso libero (fino ad esaurimento posti), le altre due serate della rassegna, in programma all’Auditorium “Loria”: venerdì 18 novembre con Marco Belpoliti e Marco Antonio Bazzocchi si parlerà di “Pasolini nella luce e nell’ombra”, mentre venerdì 25 lo stesso Bazzocchi dialogherà con Andrea Cortellessa sul tema “Come tornare a leggere Pasolini”, tentando di tracciare una mappa per orientarsi nel complesso mondo di un autore che non può essere facilmente compreso nella sua ampiezza. Entrambi gli incontri inizieranno alle ore 21. “Alfabeto Pasolini” è promossa dalla biblioteca comunale “Loria” in collaborazione con la libreria “La Fenice” di via Mazzini.