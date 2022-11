Secondo avviso pubblico per l’ampliamento degli spazi al mercato ambulante sassolese

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande del “Secondo avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per l’ampliamento degli spazi di sicurezza nei mercati ambulanti del venerdì e del martedì”, finalizzate alla richiesta degli incentivi per la riconsegna delle Autorizzazione/i all’attività di commercio su aree pubbliche rilasciate dal Comune di Sassuolo.

Il Comune di Sassuolo mette a disposizione complessivamente un fondo di 12.000,00 €. Le proposte dovranno indicare una richiesta di contributo al mq per l’autorizzazione del mercato del venerdì, con la riconsegna dell’intera superficie concessa. Il contributo per il mercato del martedì, collegato alla riconsegna delle autorizzazioni per il mercato del venerdì, è fissato in ulteriori 65 € al mq (pari al contributo concesso nel precedente bando).

La graduatoria sarà formata in ordine crescente di contributo al mq richiesto per il mercato del venerdì. Partendo dal primo Concessionario in graduatoria, saranno assegnati i contributi richiesti fino all’esaurimento del fondo.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 28 novembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it ed essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.