Pavullo nel Frignano: trovato in possesso di hashish, oppone resistenza al controllo

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato e controllato due persone sospette nei pressi di un parco pubblico. Dei due, un 22enne è stato sorpreso in possesso di 181 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione mentre l’altro, 41enne, è stato trovato in possesso di 5,2 grammi di hashish.

Il 22enne, durante le fasi iniziali del controllo, si è scagliato contro i Carabinieri, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni, costringendo i militari ad usare la forza per immobilizzarlo e trarlo in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Il 41enne è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura. Nel corso dell’intervento, i militari operanti hanno riportato lievi ferite.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale S. Anna di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.