Spazzino di quartiere, da oggi é disponibile la sezione specifica sull’applicazione “Il Rifiutologo”

È attiva da oggi, sull’applicazione “Il Rifiutologo”, la nuova sezione specifica “Spazzino di quartiere”. Per vederla apparire sul menù, é sufficiente accettare l’aggiornamento proposto dall’applicazione all’apertura oppure aggiornarla direttamente da Play Store o Apple Store.

All’interno del nuovo spazio é possibile trovare:

informazioni sull’attività dello spazzino

informazioni sui canali Hera a cui segnalare abbandoni o malfunzionamenti, inviando foto dall’applicazione (con link) o contattando il numero verde

form da cui il cittadino può inviare una mail agli indirizzi specifici creati per proporre miglioramenti o modifiche ai servizi

Per l’invio della mail, il cittadino, dal punto di vista operativo, deve solo inserire nel form il proprio indirizzo mail da proporre allo spazzino, fornire il consenso alla privacy e cliccare INVIA. L’applicazione farà partire in automatico le e-mail all’indirizzo di riferimento dello spazzino valido per la zona del cittadino. La risposta arriverà direttamente all’indirizzo mail inserito dal cittadino nel form.