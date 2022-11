Chiusure programmate su: A1, A14, Ramo di allacciamento SS9 e Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale e lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia di competenza S.A.L.T.; in ulteriore alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine;

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare sulla A1 alla stazione di Fiorenzuola, o di Parma, o sulla A15 alla stazione di Parma ovest.

Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Arda est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano.

Ancora sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di entrare sulla stessa A1 alla stazione di Modena sud, o sulla A22 Autostrada del Brennero alla stazione di Campogalliano.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A22 Brennero-Modena/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 10 ALLE 6:00 DI VENERDì 11 NOVEMBRE:

-sulla A1 Milano-Napoli, chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato sulla A22 Brennero-Modena.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A22, uscire alla stazione di Campogalliano e rientrare dalla stessa in direzione della A1/Bologna.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 11 ALLE 6:00 DI SABATO 12 NOVEMBRE:

-sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo di immissione sulla A22 Modena-Brennero.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9, SP13, Via del Lavoro e rientrare sulla A22 alla stazione di Campogalliano.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 7, alle 6:00 di martedì 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cervese, SP140, SR142 e rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena nord.

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene sia dalla A1 Milano-Napoli sia da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla stessa A14, o di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, o ancora alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, in direzione di Ravenna.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A14 oltre l’immissione sulla Diramazione per Ravenna e uscire alla stazione di Faenza, per poi rientrare da questa stazione verso Bologna e immettersi sulla Diramazione.

******

Sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 7, alle 6:00 di martedì 8 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto.

******

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 7, alle 6:00 di martedì 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 e Via Granarolo ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.