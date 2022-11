Reggio Emilia, al rientro trova uno sconosciuto in casa. Denunciato un 36enne

Venerdì mattina le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute in via Papa Giovanni XXIII a Reggio Emilia, a seguito alla chiamata di una 69enne residente in quella via spaventata perché, al momento di rincasare, aveva sorpreso dentro il suo appartamento uno sconosciuto.

Grazie all’arrivo tempestivo degli operatori un 36enne, pluripregiudicato e con precedenti per reati contro il patrimonio, veniva immediatamente fermato e identificato. Dopo i necessari accertamenti, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto in abitazione.