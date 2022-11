Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 7 novembre 2022

In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti più compatti sui rilievi occidentali. Possibilità di foschie e banchi di nebbia in prossimità del Po nelle prime ore del mattino e in nuova formazione durante la notte. Temperature minime senza variazioni di rilievo sulle zone di pianura emiliane e in calo sulla Romagna; valori compresi tra i 5/6 gradi dell’entroterra e i 7/8 gradi della fascia costiera, inferiori nelle aree extraurbane. Massime pressoché stazionarie o in locale aumento con valori attorno a 16/17 gradi. Venti deboli, in prevalenza nord-occidentali. Mare poco mosso.

(Arpae)