A Reggio Emilia la polizia di stato aiuta una famiglia in difficoltà

Nei giorni scorsi, agenti in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia, nel corso del servizio di vigilanza in stazione, sono stati avvicinati da una famiglia di origine nord africana, già richiedente protezione internazionale, che ha esposto ai poliziotti il proprio stato di indigenza e la mancanza di un posto ove trascorrere la notte.

Gli operatori, vista anche la presenza di due bambini in tenera età, hanno avviato la prevista procedura di urgenza contattando i servizi sociali che hanno fissato un incontro con la famiglia per il pomeriggio del giorno successivo, per collocarla in una struttura idonea.

Vista la situazione, gli agenti hanno provveduto, a proprie spese, a rifocillare la famiglia ed a sistemarla in un hotel sito nelle vicinanze della stazione ove papà, mamma ed i due piccoli bambini hanno trascorso la notte in attesa dell’incontro con i servizi sociali, esprimendo viva gratitudine per la sensibilità dei poliziotti.