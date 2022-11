Quando la teoria incontra la pratica: come nasce un prototipo di Formula Student

Domenica 6 novembre dalle ore 10 alle ore 18 Palazzo dei Musei, nell’ambito delle iniziative volte a ricordare Giovanni Battista Venturi, ospitea la presentazione di un prototipo di vettura monoposto da competizione progettato e realizzato da un team di studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il MoRe Modena Racing.

Dal 2003 il team MoRe Modena Racing partecipa al campionato internazionale di Formula Student, che vede studenti provenienti da varie Università da tutto il mondo sfidarsi nel progettare e realizzare un prototipo di vettura da corsa a ruote scoperte. Le vetture vengono valutate sotto una serie di prove volte a testare le conoscenze tecniche ed economiche del team, e quattro prove dinamiche, dove si valutano le prestazioni in pista. Il progetto coinvolge oltre 200 studenti provenienti da vari dipartimenti di UNIMORE (Ingegneria, Economia, Marketing e altri) e permette loro di affrontare problematiche reali, dalla progettazione del veicolo, alla redazione dei piani economici e di comunicazione, lavorando in gruppo, sviluppando conoscenze pratiche e imparando a gestire la pressione e le scadenze tipiche di un team.

Il 6 novembre gli studenti del team rimarranno per tutta la giornata a disposizione del pubblico per presentare il progetto, le caratteristiche dei prototipo esposto e in quale modo l’effetto Venturi viene utilizzato per migliorare le prestazioni in curva dell’auto.