Per sopraggiunti impegni improrogabili del cast e per motivi non riconducibili all’artista, Insopportabilmente donna, lo spettacolo di Tess Masazza in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna il 9 novembre 2022, è rimandato a data da destinarsi.

È necessario richiedere il rimborso dei biglietti acquistati attraverso i canali di vendita su cui si è effettuato l’acquisto, entro e non oltre mercoledì 30 novembre 2022.