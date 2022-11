La commemorazione dei caduti in guerra, stamane a Castel Maggiore

Questa mattina l’Amministrazione comunale, unitamente alle rappresentanze delle Forze Armate, della Polizia Locale Reno Galliera, dell’ANPI e dell’associazione d’arma dei Genieri, davanti a una piccola folla ha reso omaggio ai Caduti in guerra presso il sacrario del Cimitero comunale. La Sindaca Belinda Gottardi ha sottolineato l’importanza di una memoria condivisa, necessaria per costruire unità nella collettività, provata da due anni di pandemia e dalle ripercussioni e preoccupazioni destate dalla guerra in Ucraina, nel luogo che conserva il ricordo di chi nelle due guerre del secolo scorso ha dato tutto per garantire a noi oggi libertà, giustizia e democrazia.

Nella foto: da sinistra il Vice Comandante del Reggimento Genio Ferrovieri, Ten. Col. Luca Schiavina, la Sindaca Belinda Gottardi, il comandante della Stazione Carabinieri di Castel Maggiore, Maresciallo Ca. Domenico Marrocco.