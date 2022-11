A Reggio Emilia premiati i partecipanti al contest per videomaker “poliedrica” dedicato al concetto di identità

Sono stati premiati ieri, martedì 1 novembre, nell’ambito della serata conclusiva del Reggio Film Festival svoltasi al Teatro San Prospero, i “cortissimi” della durata di due minuti ciascuno, presentati dai giovani video-maker per “Poliedrica”, la call promossa a Officina Educativa/Partecipazione giovanile e benessere, in collaborazione con Reggio Film Festival e Regione Emilia-Romagna. Tema di questa edizione del concorso era Identità, coerentemente con quello della ventiduesima edizione dello stesso Reggio Film Festival.

Ad essere selezionati dalla giuria sono stati i seguenti corti: “Un/Primo” di Raffaele Zanuttini (1° premio), “Innatus” della coppia formata da Vanessa Zecchi e Richard Moyse (2° premio) e “Riflessioni di un camaleonte” di Mirko Bonezzi (3° premio). A questi si è aggiunto il premio “Giovane critica Unimore”, decretato dagli studenti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, assegnato all’opera “Marianax” di Nicole Ferrari.

Il concorso – giunto quest’anno all’ottava edizione – era rivolto a videomaker dai 18 ai 35 anni, per ingaggiarli nella produzione di cortometraggi su temi di interesse civile e sociale, e chiedere loro di narrare, attraverso immagini, la loro personalissima idea sul concetto di Identità, un concetto appunto dalla poliedrica e non facile definizione. Sono stati in tutto 26 i cortometraggi arrivati per questa edizione, presentati lo scorso 26 ottobre presso lo spazio SdFactory Laboratorio creativo, nel corso di una serata condotta dal giovane attore Elia Bonzani. Hanno partecipato al concorso videomaker di Reggio Emilia e provincia, ma anche dal resto della regione, di età compresa fra i 19 e i 34 anni. Delle ventisei opere in concorso, sei sono state il frutto di lavori di coppie o gruppi: in generale le produzioni realizzate e pervenute sono state di grande qualità e impatto, capaci di far pensare ed emozionare, come ha evidenziato nel corso della serata di presentazione anche l’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni nel corso del suo video saluto da Johannesburg, dove si trovava per impegni istituzionali. L’assessora ha tenuto a ringraziare – oltre ad Alessandro Scillitani, direttore artistico del Reggio Film Festival, per la preziosa e duratura collaborazione – “i giovani artisti che, anno dopo anno, riescono a fare riflessioni profonde sui temi proposti, attraverso il linguaggio video, presentando realizzazioni creative di qualità sempre crescente”.

Tutti i video partecipanti al concorso “Poliedrica” sono visionabili sul canale youtube del Portale Giovani:https://www.youtube.com/user/portalegiovani2011/featured