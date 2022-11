Tennis, terza giornata A1 maschile: lo Sporting Club Sassuolo non va oltre il pareggio

Nel secondo impegno casalingo, per la terza giornata del campionato nazionale di serie A1, lo Sporting Club Sassuolo racimola solamente un punticino contro la seconda in classifica, il CT Vela Messina.

Nonostante i sassolesi abbiano ottenuto una schiacciante vittoria con l’ungherese Marton Fucsovics contro Bernabè Zapata Miralles e una sofferta vittoria con Federico Bondioli su Giorgio Tabacco, negli altri due singolari Enrico Dalla Valle e Mattia Ricci hanno dovuto cedere le armi rispettivamente contro Julian Ocleppo e Fausto Tabacco.

Perfetta parità dopo i singolari, tutto si decide ai doppi. In campo sono scese le coppie Fucsovics/Bondioli e Mazzoli/Dalla Valle per Sassuolo contro, rispettivamente, Zapata Miralles/Ocleppo e Tabacco/Tabacco per Messina.

Anche in questa fase, le due squadre si sono spartite equamente il bottino, vincendo un incontro ciascuna con Fucsovics/Bondioli e Tabacco/Tabacco.

Un punto a testa e distacco invariato fra Messina con 5 punti e Sassuolo con 4, seconda e terza di girone.

Ora lo Sporting attende il Park Tennis Genova per l’ultimo impegno casalingo, domenica prossima 6 novembre, sul temutissimo boltex sassolese. Inizio incontri ore 10 con ingresso libero.

Ricordiamo inoltre che in settimana, sul canale Supertennis, andrà in onda uno speciale per la serie A1, dove saranno trasmesse le riprese dei match e le interviste relative all’incontro Sassuolo/Messina.

Per la cronaca questi sono i risultati degli incontri.

Singolari: Federico Bondioli batte Giorgio Tabacco 6/2 5/7 6/4; Marton Fucsovics batte Bernabè Zapata Miralles 6/0 6/1; Julian Ocleppo batte Enrjco Dalla Valle 6/3 6/4; Fausto Tabacco batte Mattia Ricci 6/0 6/2.

Doppi: Fucsovics/Bondioli battono Zapata Miralles/Ocleppo 6/2 3/6 11/9; Tabacco/Tabacco battono Mazzoli/Dalla Valle 6/4 6/3.