Si stanno completando le operazioni di evacuazione per la messa in sicurezza del padiglione occupato dal rave

Massiccio e continuo il deflusso di raver da Modena Nord, dove il padiglione si è quasi svuotato. Altri giovani sono ancora presenti all’esterno, nei vicini parcheggi, monitorati dai presidi di polizia tuttora in atto.

Nelle prossime ore, completata l’evacuazione, inizieranno le operazioni di ricognizione e bonifica dell’area a cura della forza pubblica, mentre la Digos procederà al sequesto preventivo del padiglione operato in via di urgenza ex art. 321 CPP, per i rilevati rischi strutturali.

Dall’inizio delle operazioni di questa mattina, identificati circa 1000 raver in uscita e 153 veicoli.