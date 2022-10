Scontro tra auto a Puianello di Quattro Castella

E’ di due feriti, trasportati all’ospedale di Reggio Emilia in codice di media gravità, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Sberveglieri a Puianello di Quattro Castella. Una persona è rimasta bloccata nell’abitacolo della propria auto ed estratta dai Vigili del fuoco, sul posto assieme ai carabinieri di Sant’Ilario, alla Croce Rossa di Quattro Castella e alla Croce Verde di Albinea.