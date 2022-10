Rave Party Abusivo, Confesercenti Modena: “Bene lo sgombero dell’area, ci auguriamo che fatti del genere non si ripetano più”

L’associazione di categoria plaude allo sgombero che sta avvenendo in queste ore del rave party a Modena Nord e auspica che fatti del genere non si replichino più in città o in altre parti del territorio, per il benessere dei cittadini, commercianti e anche del comparto turistico. Rossi: “ Ripristinare quanto prima la legalità tutelando l’ordine pubblico ma agendo senza forzature”.

Sta avvenendo in queste ore lo sgombero del rave party abusivo a Modena Nord, in un capannone dismesso a pochi metri dall’autostrada che da alcuni giorni sta bloccando una parte della città creando disagi non solo a Modena ma all’intero territorio.

“E’ un danno all’immagine del territorio, – commenta Mauro Rossi Presidente Provinciale Confesercenti Modena – oltre che un disagio grave per i tanti visitatori e turisti che avevano deciso di trascorrere un periodo nel modenese. A questi si aggiungono anche i disagi che il rave party ha recato alle nostre attività ricettive, ristorative e commerciali”.

“L’auspicio – continua Rossi – è che venga ripristinata la legalità per rendere di nuovo fruibile il territorio e che possa permettere alle nostre attività di tornare a lavorare a pieno regime” conclude Rossi.