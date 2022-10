Assegnata all’Italia edizione 2024 dei World Skate Games

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Ai World Skate Games Argentina 2022 l’Italia vince dentro e fuori dalle piste di gara. Oggi infatti a Buenos Aires è stata assegnata all’Italia l’organizzazione della prossima edizione dei World Skate Games 2024. La presentazione del vice-presidente Fisr Marika Kullmann e del segretario generale Angelo Iezzi (il numero uno Sabatino Aracu si è astenuto per il concomitante impegno nel suo ruolo di presidente World Skate) ha sbaragliato la concorrenza dell’Angola, conquistando la fiducia dei 53 delegati presenti. La decisione, presa nel corso del Congresso della Federazione internazionale World Skate, premia la Federazione Italiana Sport Rotellistici che, unitamente a Sport e Salute S.p.A., si era candidata con il progetto di portare il più grande evento internazionale per gli sport rotellistici nel cuore di alcune tra le più suggestive città d’arte ed aree di interesse d’Italia, attraverso una manifestazione diffusa che oltre a rappresentare una grandissima opportunità per l’immagine del nostro paese, avrà un significativo indotto economico. “Per l’edizione dei World Skate Games Italia 2024 – dichiara a caldo il presidente Fisr Sabatino Aracu con soddisfazione – prevediamo almeno 80 paesi partecipanti dai cinque continenti, più di 6.000 atleti, 150 titoli mondiali in tutte le nostre dodici discipline. Stiamo già pensando alle piazze che ospiteranno gli oltre 600 eventi dei nostri sport urban, giovani e sostenibili, tra le quali Roma, Firenze, L’Aquila. L’Italia è abituata ad organizzare grossi eventi e sono sicuro che per i WSG sapremo fare squadra e rendere ancora più interessante il calendario delle grandi manifestazioni sportive che il nostro paese ospiterà nei prossimi anni”.

– Foto Ufficio Stampa Fisr –

(ITALPRESS).