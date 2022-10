“In un’ora al Bla”: il 3 novembre arriva il romanzo gotico, da Stocker a O’Connor

Nel prossimo appuntamento della rassegna In un’ora al Bla – proposta dalla biblioteca fioranese, sostenuta da Fondazione Modena e organizzata con l’associazione Lumen – arriva ‘L’ombra lunga del vampiro’: dal Dracula di Bram Stoker a Shadowplay di Joseph O’Connor. Giovedì 3 novembre alle 18.30 è la volta di Diego Saglia (Università di Parma) che al BLA ci farà immergere nel clima del romanzo gotico; e lo farà sempre con le consuete modalità della rassegna: lezioni agili, ad aprire temi letterari nello spazio di un’ora.

Saranno messe in luce le caratteristiche che hanno contribuito a fare del romanzo di Stoker (1897) un classico moderno, e una delle opere ineludibili dell’immaginario vampirico. Per approfondire il tema dell’attualità dell’opera, ma anche per esaminare più da vicino la figura dell’autore, ci si soffermerà anche sul romanzo Shadowplay (2019) di Joseph O’Connor, ambientato nella Londra di fine Ottocento, in cui iniziano a girare voci su crimini efferati compiuti nell’East End da un misterioso personaggio che alcuni chiamano Jack the Ripper.

Diego Saglia insegna letteratura inglese all’Università di Parma, dove è direttore del Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Cardiff (Regno Unito) e, prima di arrivare a Parma, ha insegnato all’Università di Cardiff e di Bath (Regno Unito).

In un’ora al Bla prosegue giovedì 10 novembre con James Matthew Barrie e M’Connachie: le due ali che fecero involare Peter Pan. Tutti gli incontri in programma sono gratuiti. Info: tel. 0536/833403 o mail biblioteca@fiorano.it.