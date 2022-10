Vignola, danneggia auto poi fugge: individuato grazie al sistema di videosorveglianza

Ancora una volta il sistema di videosorveglianza ha funzionato. Qualche giorno fa, infatti, una pattuglia della polizia locale Unione Terre di Castelli, su segnalazione di alcuni cittadini, è intervenuta a Vignola dove, nel centro storico, alcune autovetture erano state fortemente danneggiate.

Gli agenti, dopo avere acquisito le testimonianze dei danneggiati, hanno potuto accertare che il veicolo colpevole dei danneggiamenti era di colore scuro, visti i residui di vernice lasciati sulle altre auto. La polizia locale ha provveduto quindi a scaricare le immagini della videosorveglianza della zona.

L’attenta e scrupolosa visione ha portato all’individuazione delle fasi salienti dell’incidente e, durante la visione di tutte le altre telecamere, a risalire alla sagoma del conducente: elemento importantissimo per il riconoscimento del colpevole in quanto la targa del veicolo condotto non era visibile.

L’ulteriore incrocio di tutte le immagini della videosorveglianza e dei varchi elettronici, ha permesso, dopo molte ore di osservazione, di individuare senza ombra di dubbio il veicolo responsabile. Dopo qualche giorno, di fronte alle prove raccolte il conducente – un 30enne residente a Savignano sul Panaro – altro non ha potuto che confermare di essere la persona alla guida del veicolo responsabile dei danni causati.

I malcapitati potranno recuperare le spese per i danni subiti, nonostante il comportamento omissivo che è stato sanzionato.