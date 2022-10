‘Servo di scena’ apre la stagione di prosa del Teatro Duse di Bologna

Un inno all’amore per il teatro e all’illusione che la cultura possa sconfiggere la guerra, oggi come ieri. È ‘Servo di scena’, lo spettacolo scritto nel 1979 dal drammaturgo inglese Ronald Harwood che venerdì 28 ottobre, alle ore 21, inaugurerà la Stagione di prosa 2022/2023 del Teatro Duse di Bologna. La commedia, messa in scena per la prima volta nel 1980 a Manchester e presto divenuta un cult mondiale, è in replica anche sabato 29 ottobre sempre alle 21, e domenica 30 ottobre alle ore 16.

In scena nel ruolo di Sir ci sarà Geppy Gleijeses, reduce dai successi di ‘Filumena Marturano’, ‘Il piacere dell’onestà’, ‘Amadeus’ e di un ‘Così parlò Bellavista’, applauditissimo nella scorsa Stagione dal pubblico del Duse. Nei panni del fidato servo di scena Norman, si vedrà un insolito Maurizio Micheli, poliedrico talento comico di teatro, cinema e televisione. Nelle vesti di Milady, attrice e moglie di Sir, ci sarà invece Lucia Poli, grande signora del teatro italiano, amatissima per le sue graffianti satire. Completano il cast Roberta Lucca, Dacia D’Acunto, Teo Guarini e Antonio Sarasso. Alla regia Guglielmo Ferro che già diresse la pièce nell’edizione in cui ad interpretare Sir fu il padre Turi Ferro, al quale, in occasione dei cento anni dalla nascita, è dedicato questo nuovo allestimento.

Biglietti: da 18 a 29 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket