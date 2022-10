Modena: uomo ferito con una coltellata al ventre, non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo di 54 anni è ricoverato in terapia intensiva, anche se non sarebbe in pericolo di vita, dopo essere stato raggiunto da un fendente al ventre. Per il fatto – avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì in un appartamento di via San Faustino – con l’accusa di tentato omicidio è stata arrestata la ex compagna dell’uomo, pure lei 54enne. Avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina. Ne dà notizia il Resto del Carlino.

Diversi i punti da chiarire: l’accoltellamento, infatti, sarebbe avvenuto al culmine di una lita. La donna, che adesso si trova ai domiciliari, sostiene di aver afferrato il coltello solo per difendersi da un aggressione: non aveva intenzione di colpirlo. L’uomo si sarebbe ferito al ventre nel tentativo di disarmarla. E’ stata lei stessa a chiamare i soccorsi. Indaga la Polizia.