La Prof.ssa Carla Bagnoli di Unimore eletta Presidente del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca

La Prof.ssa Carla Bagnoli, Ordinaria di Filosofia Teoretica presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore è stata eletta Presidente del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca, costituito nel 2021 nell’ambito del PNRR, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei progetti di ricerca.

La Prof.ssa Carla Bagnoli ha commentato “Sono molto onorata di essere stata chiamata a svolgere un compito così cruciale per il rafforzamento e lo sviluppo della ricerca italiana. È un ruolo di grande responsabilità in una fase di transizione molto delicata a molti livelli, quindi non nascondo la mia preoccupazione. Per quanto mi riguarda, mi sono impegnata ad operare in continuità con i principi deontologici che hanno ispirato il nostro intensissimo lavoro di squadra sotto la guida sapiente dell’ex presidente Prof. Piero Baglioni e con il costante incoraggiamento della Ministra Cristina Messa. Mi auguro di poter lavorare con la stessa collegialità, serenità e solerzia che hanno caratterizzato questo primo anno di vita del CNVR.”

Carla Bagnoli è Professoressa Ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università di Modena e Reggio Emilia; si occupa di teorie del ragionamento e della razionalità pratica, teoria dell’azione, epistemologia morale e sociale e meta-etica. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Ethical Constructivism (Cambridge UP 2022), Time in Action: The Temporal Structure of Rational Agency and Practical Thought. (Routledge 2022) e Teoria della responsabilità (Il Mulino 2019).

Ha ottenuto il dottorato in filosofia all’Università di Milano ma ha condotto la sua ricerca interamente all’Università di Harvard, nei differenti ruoli di Special Student, Visiting Fellow, Teaching Assistant e Tutor of Philosophy. Dopo un post-doc all’Università di Amsterdam, è stata docente strutturata dell’Università del Wisconsin dal 1998 al 2010, prima di essere chiamata a Modena e Reggio Emilia, secondo il programma Rientro Cervelli. È stata la terza donna Presidente della Società Italiana di Filosofia Analitica, membro del direttivo dell’European Society of Analytic Philosophy, della Society of Women In Philosophy-IT, e della Società Italiana di Filosofia Teoretica.

Nel 2021-22 è stata Visiting Fellow ad All Souls College dell’Università di Oxford e nel 2019 Visiting Scholar al Uehiro Centre for Practical Ethics e al New College di Oxford. È stata Professorial Fellow in Philosophy e membro del Center for the Study of the Mind in Nature dell’Università di Oslo dal 2015 al 2018, Visiting Professor all’Ecole Supérieure Normale de Lyon, all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e al Center for Advanced Studies e alla Ludwig Maximilian Universitat di Monaco, nonché Fellow del Forschungskolleg Analytic German Idealism dell’Università di Lipsia e Visiting Fellow al dipartimento di filosofia di Harvard University.