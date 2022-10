Il Generale Zuccher in visita ai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna

Questa mattina, nella Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri 3, il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Massimo Zuccher, insediatosi il 21 settembre scorso, ha fatto visita ai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna. L’alto ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Rodolfo Santovito, unitamente a tutti i sessantanove Comandanti di Stazione della Provincia, dal Comandante della Tenenza di Medicina e dai sette Comandanti delle Compagnie dislocate sul territorio.

Il Generale Zuccher ha salutato e ringraziato i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti, evidenziando l’importanza di valorizzare le professionalità degli uomini e delle donne in uniforme, attraverso l’ascolto e il dialogo rispettoso e leale sia tra i militari sia con i cittadini. Ha sottolineato l’importanza del fattore umano, invitando i Comandanti a una sempre più attenzione del personale, soprattutto dei giovani sul quale investire il futuro dell’Istituzione. A seguire il Generale Zuccher ha visitato alcune caserme della città di Bologna nelle quali operano i Carabinieri del Comando Provinciale: la caserma “D’Azeglio”, sede del Reparto Operativo, la caserma “Varanini”, che ospita il Nucleo Radiomobile e la caserma “Marsili”, ove è ubicata la Compagnia Bologna Centro.