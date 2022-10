Rarissimo volume ebraico donato alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

La Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia conserva da tempo una interessante raccolta di libri ebraici, costituita da otto manoscritti che vanno dal XIII al XVIII secolo e da ben 34 edizioni del XVI secolo, le cosiddette “cinquecentine”. A questo patrimonio già prezioso e rilevante, viene ora ad aggiungersi un nuovo esemplare, frutto della donazione di un cittadino reggiano: si tratta del Sefer or ‘Enayim, cioè libro Luce degli occhi, di Abramo Michele Fontanella, stampato a Reggio Emilia nel 1822 dal rabbino Anania Coen, attivo nella nostra città anche come libraio e stampatore.

Fra il 1806 e il 1824, Coen pubblicò a Reggio Emilia, nella tipografia posta nel ghetto ebraico, proprio di fronte al teatro cittadino, ben 44 edizioni in lingua ebraica e circa altrettante in italiano e in altre lingue. La caratteristica principale di questa edizione, che consiste in una sorta di calendario liturgico, è la sua grandissima rarità. Ne sono infatti noti, oltre questo, solo tre esemplari in tutto il mondo: a Gerusalemme, a Londra (British Library) e a San Pietroburgo (Istituto di Orientalistica).

La generosa donazione è stata ad opera del cittadino reggiano Antonio Zambonelli, insegnante e studioso di ebraismo, che per lungo tempo ha prestato servizio presso Istoreco – l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea – e l’ANPI e che merita la gratitudine degli studiosi e dei cittadini reggiani. La Biblioteca Panizzi conserva infatti tante insospettate rarità, anche grazie all’attenzione e alla generosità di tanti studiosi, collezionisti e cittadini, reggiani e non, che nel corso del tempo hanno voluto affidarle il frutto delle loro ricerche, affinché fosse messo a disposizione di tutta la comunità. Per maggiori informazioni sono visitare il sito https://www.bibliotecapanizzi.it/ o i canali social Facebook e Instagram @bibliotecapanizzi.