Inizia l’attività giovedì 3 novembre 2022 lo Sportello Sos Bollette

Lo Sportello si inserisce in un più ampio progetto dal Titolo “Vicino a te!”, un progetto innovativo, che propone alcune nuove iniziative e ne aggiorna altre storiche, adeguandole agli importanti cambiamenti di questi anni. Il progetto gode del sostegno della Fondazione di Modena e ha tra i suoi partner Adiconsum, Adoc, Arci, Acli e il Comune di Modena.

E’ un contenitore nel quale trovano posto tre distinti Sportelli:

– il nuovo Sportello SOS Bollette;

– lo storico Sportello SOS Truffa &C., implementato dal nuovo servizio di supporto psicologico, e con una maggiore attenzione alle truffe online;

– lo Sportello Sovraindebitamento da gioco d’azzardo, la cui attività verrà estesa all’indebitamento energetico e ad altre problematiche.

Sportello SOS Bollette. Il fortissimo incremento del costo dell’Energia, a partire dall’ultimo trimestre 2021, ha determinato gravi problemi per tanti cittadini/e e tante famiglie, a partire da quelle a basso reddito. Lo Sportello SOS Bollette aspira a diventare un riferimento per chi necessita di informazioni sulla propria bolletta, sulle modalità di rateizzazione dei costi, sui possibili sostegni economici ed in generale sui diritti degli utenti. Informa i consumatori rispetto alle modalità di ricerca di un diverso gestore (rimanendo rigorosamente neutrale) e orienta rispetto al passaggio al Mercato libero. Opererà telefonicamente e mezzo mail, chiamando il numero 32 922 32 822 o inviando una mail a mo.sosbollette@federconsumatori.emr.it. Risponderà personale esperto che potrà assistere, indirizzare e dare informazioni puntuali sul tema.

Il servizio è gratuito. Gli orari di apertura saranno lunedi 9-13 e 15-18:30, martedì 9-13, giovedì 9-13 e 15-18:30, sabato 9-13.

Il nuovo servizio si affianca allo Sportello Energia, gestito da Federconsumatori Modena. Uno sportello “fisico” che fornisce consulenze gratuite previo appuntamento, a Modena, Carpi e Vignola. Negli ultimi sei mesi ha visto quadruplicare le richieste di aiuto da parte di cittadini e famiglie.