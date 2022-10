Ladri messi in fuga dai Carabinieri a Bomporto. Recuperati due furgoni rubati

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel vigilare nella zona di Bomporto, hanno notato due furgoni con persone sospette all’interno di un distributore.

All’atto dei militari di accedere all’area di servizio, le quattro persone, che stazionavano intorno alle pompe di benzina, sono risalite frettolosamente sui due veicoli rimettendosi immediatamente in marcia. Dopo aver fatto un breve tratto di strada, gli individui hanno abbandonato i due mezzi sulla carreggiata, disperdendosi nelle campagne.

I veicoli sono stati recuperati e sequestrati per gli ulteriori accertamenti, a cura della Compagnia di Modena, al fine di comprendere le reali intenzioni di quelle persone all’interno del distributore, in quel frangente in funzionalità self service e procedere alla loro identificazione.