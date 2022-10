Notte di controlli anti-alcol della Polizia Stradale reggiana

È stato un week-end di grande impegno per la Polizia di Stato. In particolare la Polizia stradale reggiana, anche grazie alle pattuglie dei dipendenti distaccamenti di Castelnovo ne’ Monti e Guastalla, ha svolto un’accurata attività di prevenzione e repressione soprattutto nelle ore notturne del fine settimana.

Tra venerdì e sabato notte, infatti, sono state 5 le patenti di guida ritirate per lo stato di ebbrezza dei rispettivi conducenti. Per due di questi il tasso alcolemico non era dei più alti nonostante superasse il limite previsto di 0,5 g/l (grammi/litro).

Per questo motivo è scattata per i due incauti conducenti una sanzione amministrativa, ma pur sempre con l’immediato ritiro della patente di guida e la successiva sospensione.

Per gli altri tre, invece, il tasso era talmente alto (fino a 3 volte il limite previsto) che si è proceduto con una denuncia all’Autorità Giudiziaria, unitamente al ritiro e sospensione della patente di guida che sarà decisa dalla Prefettura. Certamente il periodo di sospensione non sarà dei più brevi e si profila anche una serie di accertamenti sanitari per valutare l’eventuale dipendenza dall’alcol e stabilire periodi limitati del documento di guida.

Le violazioni sono state commesse tutte a Reggio Emilia e nei pressi di locali notturni della movida della zona. L’età media dei sanzionati è di 30 anni, tre loro sono di sesso femminile.

Inoltre, sono state contestate nel corso del weekend diverse violazioni per la velocità eccessiva, per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida con il telefono cellulare.

I controlli effettuati questo fine settimana saranno ripetuti periodicamente dagli uomini della polstrada di Viale Timavo e dei rispettivi distaccamenti di Castelnovo ne’ Monti e Guastalla.