Al Tecnopolo di Modena l’evento di lancio della quarta edizione di TACC

Al Tecnopolo di Modena si tiene l’evento di lancio della quarta edizione di TACC – Training for Automotive Companies Creation, il progetto sperimentale interdisciplinare per formare gli studenti e studentesse all’imprenditorialità. L’incontro, previsto per venerdì 28 ottobre alle ore 10.00, sarà presentato dal Prof. Luigi Rovati del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari insieme ai Proff. Tiziano Bursi e Bernardo Balboni del Dipartimento di Economia Marco Biagi, responsabili Scientifici di progetto.

TACC è un percorso di eccellenza, unico nel panorama accademico nazionale, dedicato a studenti/esse e i dottorandi/e di Unimore interessati/e a sviluppare talento e creatività per realizzare un’idea imprenditoriale. Il programma prevede lezioni in lingua inglese con docenti accademici, manager imprenditori, working group, meeting aziendali e laboratori per lo sviluppo della propria idea di start up.

Il progetto TACC rientra nell’ambito dell’International Academy Automotive di Unimore ed è parte integrante dell’Automotive Innovation Hub, il polo nato nel 2017 a Modena per sperimentare i trend che guidano la trasformazione del mondo dell’auto: auto elettrica, connettività, guida autonoma e nuove forme di mobilità.

Nell’evento di presentazione interverranno i prorettori Unimore Gianluca Marchi e Giovanni Verzellesi, il Fondatore di VaiElettrico Mauro Tedeschini, l’Amministratore Delegato di AVL Italia Domenico Dino Brancale, il Direttore del laboratorio High-Performance Real-Time (HiPeRT) Prof. Marko Bertogna e il Co-fondatore e Amministratore Delegato della start-up Novac Matteo Bertocchi.

Saranno presenti anche Riccardo Paterni, Vice Presidente International Business Development di RPM; Marco Lacitignola, AVL Key Account Manager; Enrico Dente, Motor Valley Accelerator Program and Ventures Manager; Roberto Parlangeli, Direttore Centrale di Sifà Spa.