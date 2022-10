Nodo di bologna, temporaneamente chiusi alcuni tratti autostradali per presenza di manifestanti

Poco prima delle 17:00, su richiesta della Questura di Bologna, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha messo in atto il piano di gestione della viabilità concordato con la Prefettura di Bologna in vista della manifestazione “Convergere per Insorgere”, ora in corso.

Attualmente, per consentire al corteo dei manifestanti di entrare sulla Tangenziale di Bologna dallo svincolo 7 “Bologna Centro” e proseguire fino all’uscita 6 ”Castelmaggiore”, risultano temporaneamente chiusi:

• la tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro tra le uscite 5 Lame e 8bis Fiera e in direzione Borgo Panigale tra le uscite 8bis Fiera e 6 Castelmaggiore

• in A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni

• sul Raccordo di Casalecchio il tratto tra la stazione di Casalecchio e l’allacciamento con la A14 in entrambe le direzioni

• in A13 Bologna-Padova il tratto compreso tra Bologna Interporto e l’allacciamento con la A14 in direzione di Bologna.

Attualmente si registrano:

• in A14 4 km di coda in Nord all’altezza dell’uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro, 2 km di coda verso Sud all’altezza dell’uscita obbligatoria di Bologna Borgo Panigale,

• in A13 3 km di coda verso Bologna all’altezza dell’uscita obbligatoria di Bologna interporto.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Ancona si consiglia di percorrere l’A4 verso Padova, quindi l’A13 verso Bologna, uscire a Ferrara Centro, percorrere la Diramazione per Ferrara quindi la Strada Statale 309 Romea e successivamente la Strada Statale 16 Adriatica verso Rimini Nord dove rientrare in A14 verso Ancona. Agli utenti che da Ancona sono diretti verso Milano si consiglia il percorso inverso.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.