Macchioni promuove una petizione contro il “porta a porta”

Contro l’estensione del “porta a porta” ad altri quartieri cittadini, oggi questa modalità di raccolta rifiuti vige in alcune zone industriali e artigianali cittadine, Francesco Macchioni, capogruppo dell’omonima lista civica, aveva già dato battaglia in consiglio comunale ottenendo il via libera ad un ordine del giorno che “bocciava” questa modalità e la sua prossima adozione sul territorio.

Adesso Macchioni, in collaborazione con la lista civica “Siamo Sassuolo” promuove una raccolta firme con la quale chiede di “fermare l’estensione del porta a porta a tutto il territorio comunale”. E apre i suoi banchetti in piazza Garibaldi il martedì e venerdì mattina, oltre a raccogliere firme anche presso la sua armeria di piazza Libertà.