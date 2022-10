Tennis, Campionato nazionale serie A1 maschile: prima giornata in trasferta per lo Sporting

Domenica prossima prenderà il via l’edizione 2022 della massima espressione tennistica nazionale a squadre, la Serie A1.

Ritorna il grande tennis a Sassuolo e la squadra dello Sporting Club è pronta per questa nuova sfida. La compagine sassolese, inserita nel primo dei quattro gironi previsti, avrà come avversarie il Park Tennis Club di Genova, il Tennis Club Prato e il Circolo Tennis Vela di Messina.

Come per le precedenti edizioni, il format 2022 della fase a gironi prevede gare di andata e ritorno e lo Sporting Club Sassuolo, questa domenica, sarà impegnato subito in trasferta, sui campi del Park Tennis Genova di Fognini e Musetti.

La formazione dello Sporting, agli ordini del capitano non giocatore Simone Gentili, sarà composta dal tedesco Daniel Masur affiancato da Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli, Mattia Ricci, Giulio Mazzoli, Federico Marchetti e Alessio Tramontin.

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10:00 e sarà possibile seguirne l’andamento, in tempo reale, accedendo all’apposita sezione “live-score” predisposta dalla Federtennis.