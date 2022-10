Campo formativo di Protezione Civile sabato a Concordia

Sabato 22 e domenica 23 ottobre Concordia ospiterà l’undicesima edizione del Campo formativo di Protezione Civile dell’iniziativa “La Protezione Civile siamo noi”, che prevede anche la simulazione di diversi scenari di emergenza. In alcune aree di Concordia verranno quindi allestiti spazi in cui saranno simulati molteplici interventi d’urgenza; pertanto, invitiamo i cittadini a non allarmarsi se si troveranno in prossimità di alcuni di questi.

L’iniziativa formativa è promossa dal Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara e Modena, in collaborazione con la rete di associazioni e Gruppi comunali di protezione civile dell’Area Nord e il Comune di Concordia sulla Secchia.

Protagonisti del campo saranno una quarantina di studenti di quarta e quinta superiore degli istituti scolastici dell’Area Nord che hanno aderito alla proposta di un week end di esperienza pratica coi volontari della Protezione Civile del territorio. I Gruppi comunali di volontari hanno infatti incontrato 38 classi di scuola superiore, per un totale di più di 800 studenti, per sensibilizzarli sul sistema di protezione civile e sui comportamenti corretti in caso di emergenza.

Area centrale dell’intervento sarà il Centro sportivo “Francesco Canova – Il Boccio”, in via Togliatti a Concordia, dove si terrà il campo scuola di Protezione civile.

Lo svolgimento dell’esercitazione comincerà sabato mattina al centro sportivo con l’allestimento di un campo base, il montaggio delle tende, la prova delle moto pompe e il riempimento dei sacchetti di sabbia per un’emergenza idraulica da piena del Secchia. I cittadini possono visitare il campo il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e la domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12.

Il sabato sera, dalle ore 21 alle ore 01 di domenica, si terranno tre simulazioni nell’area del municipio-polo scolastico.

Nel parcheggio della palestra scolastica in via della Protezione Civile sarà simulato un incidente d’auto con intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Emilia e del distaccamento di Mirandola e la partecipazione della Croce Rossa Italiana di Finale Emilia e della Croce Blu di Mirandola.

Nel parcheggio della chiesa in via della Protezione Civile sarà simulato lo spegnimento di un incendio, sempre ad opera dei Vigili del Fuoco.

Con l’utilizzo di fumogeni sarà simulato un incendio nel municipio di Piazza 29 Maggio con intervento di mezzi e personale di soccorso per recuperare una persona infortunata.

La domenica mattina è previsto un intervento sull’argine destro del Secchia, in località Palazzo Taccoli, per il controllo del rischio idraulico e il varo del telo arginale.

L’evento si concluderà nella tarda mattinata di domenica 22 ottobre presso il campo all’interno del centro sportivo con la consegna di attestati a tutti gli studenti e a tutti i volontari.