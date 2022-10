ECODERS, il nuovo spin off di Unimore a supporto della transizione ecologica verso le energie rinnovabili

Le tecnologie a supporto della produzione di energie rinnovabili sono e saranno l’elemento portante della transizione energetica che ci attende, più che mai importanti in questo momento storico in cui l’Europa ed il nostro paese stanno devolvendo enormi sforzi a favore dell’incremento della produzione di energia rinnovabile, non solo ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di neutralità climatica al 2050, così come previsto dal Green Deal europeo, ma anche per far fronte alla crisi energetica scatenata dagli eventi degli ultimi mesi.

ECODERS, il nuovo spin off dell’Università di Modena e Reggio Emilia si pone l’obiettivo di supportare i processi di transizione ecologica, affiancando professionisti e aziende nella progettazione e nello sviluppo di strumenti e piattaforme digitali per la produzione di energia rinnovabile.

Nato dall’idea di realizzare innovativi strumenti tecnologici e digitali per aziende e professionisti che operano nel settore della green economy, lo spin off ha origine dalla collaborazione tra Zanotti Energy Group, azienda con esperienza pluriennale in Asset Management e progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ed il Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ di Unimore. Lo spin off unisce le competenze del team dell’Ing. Andrea Zanotti, Consigliere di Italia Solare attivo da oltre 13 anni nel settore delle energie rinnovabili e presente ai tavoli decisionali delle principali associazioni di settore per promuovere iniziative a favore delle energie rinnovabili, con le competenze del gruppo di ricerca della Prof.ssa Claudia Canali, del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’, riguardanti le più attuali tecnologie digitali per la progettazione e lo sviluppo di sistemi Web e di Cloud ed Edge Computing, acquisite durante una pluriennale attività di ricerca ed il coinvolgimento in numerosi progetti nazionali e internazionali su questi temi.

“Gli spin off rappresentano un importante meccanismo di valorizzazione della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico al mondo produttivo – afferma la Prof.ssa Claudia Canali – e in questo momento ritengo di fondamentale importanza mettere le nostre competenze al servizio di un obiettivo importante come la transizione energetica verso le fonti rinnovabili”

“È sorprendente come a partire da una buona idea, abbiamo già raccolto l’interesse di diverse aziende che operano nel settore delle rinnovabili – dichiara l’Ing. Andrea Zanotti -. Siamo conviti di poter dare un fondamentale contributo alla sfida digitale che, per la gestione integrata e smart dell’energia elettrica, risulta una chiave fondamentale per cambiare il sistema elettrico e realizzare i progetti utili al PNRR”.

ECODERS sta già lavorando su diversi progetti in fase di ricerca e sviluppo ed offre opportunità di assunzione a giovani programmatori e programmatrici per ampliare il team di lavoro.

Per informazioni visitare il sito web www.ecoders.it