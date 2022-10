Continuano i servizi antidroga dei Carabinieri a Modena e provincia

I Carabinieri della provincia di Modena, nelle sue articolazioni territoriali delle Compagnie, Tenenze e Stazioni, hanno proseguito con costanza l’opera di prevenzione e contrasto alla diffusione delle droghe, attraverso una serie di controlli nelle piazze e nelle aree verdi dei centri urbani della provincia.

Nel corso di tali attività, a Vignola, un 29 e un 31enne sono stati sorpresi e segnalati alla Prefettura di Modena poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish.

A Finale Emilia, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso del controllo di una persona alla quale era stata appena revocata la misura cautelare dell’obbligo di dimora, rilevato l’atteggiamento fortemente sospetto assunto dall’uomo al cospetto dei Carabinieri, hanno approfondito gli accertamenti rinvenendo, presso l’abitazione del 45enne, 13 grammi di hashish e 12 di marijuana. L’uomo è stato denunciato alla Procura della repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Pavullo nel Frignano, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un 35enne, trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello della lunghezza complessiva di 22 cm. Il coltello è stato posto sotto sequestro e la persona è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A San Prospero, i Carabinieri della Stazione hanno segnalato alla locale Prefettura un 60enne, trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre nell’abitato di Fiorano Modenese, nelle prime ore del mattino, un 40enne alla guida di un’autovettura è stato denunciato per guida in stato di ebrezza poiché risultato positivo all’esame con etilometro.