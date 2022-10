Venerdì 21 ottobre, ad Albinea, grande omaggio a Pablo Neruda

Si intitola “Pablo Neruda. Dai Poemas de Amor a Canto General fino a Geografia Infructuosa” e sarà un evento incentrato sull’approfondimento a tutto tondo della figura di Pablo Neruda: il giovanissimo poeta erotico ed esplicito dei Veinte poemas de amor, il poeta oscuro e veggente della prima Residencia, quello engagée della Tercera residencia, quello epico di Canto general, quello ufficiale e schierato politicamente, il meno destinato a permanere, quello autunnale finalmente libero e smagato.

Protagonista di questo appuntamento, patrocinato dall’Istituto Cervantes di Milano – Centro di cultura spagnola, sarà Maria Rosaria Alfani traduttrice italiana del poeta Neruda, esperta di narrativa e poesia, che ha insegnato Letteratura spagnola e Letteratura ispanoamericana a Napoli e che lo ha conosciuto.

L’iniziativa, che intende celebrare la ricorrenza dei 50 anni dalla prima pubblicazione della celebre raccolta poetica che venne data alle stampe nel 1972, si terrà venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 17.45, nella sala civica di via Morandi 9.

Maria Rosaria Alfani si soffermerà in particolare sulla voce di “Geografia Infruttuosa”, l’ultima raccolta della storia poetica di Neruda, testimonianza dell’annuncio della sua morte.

Diario poetico di uno degli ultimi inverni della vita di Pablo Neruda, Geografia Infruttuosa fu scritto in viaggio tra il Cile e la Francia, dove il poeta era stato nominato ambasciatore, e durante solitari vagabondaggi nella campagna normanna. Fu in quel periodo, nel corso di un anno segnato anche dal conferimento del premio Nobel, che Neruda scoprì di essere gravemente ammalato. Una scoperta che non poteva non riflettersi sulla sua ispirazione poetica, in un vero viaggio a ritroso attraverso la propria coscienza alla ricerca del senso di una intera vita da accomunare a quella degli altri.

Insieme all’Alfani ci sarà Rolando Gualerzi, figura di spicco della cultura reggiana e nazionale che ama definirsi logofilo. Entrambi leggeranno alcune poesie di Neruda in lingua spagnola e italiano tratte da Geografia Infruttuosa.

L’evento terminerà con un omaggio al grande poeta ad opera dell’Associazione Léngua Mêdra. Rèş e la nôstra léngua arşâna, che presenterà alcune poesie dell’autore tradotte per l’occasione in dialetto reggiano.

Per info: 0522/590262 – biblitoeca@comune.albinea.re.it.