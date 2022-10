Rapina in farmacia a Reggio Emilia, arrestato l’autore. Era ricercato per altre rapine compute in Lombardia

Venerdì scorso 14 ottobre, nel pomeriggio, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in viale Monte San Michele a Reggio Emilia su segnalazione di rapina in atto presso la farmacia di zona.

Sul posto la pattuglia accertava che il reo si era allontanato in direzione Mirabello dopo essersi fatto consegnare l’incasso, circa 400 euro. Gli operatori acquisivano dal personale della farmacia la descrizione dell’uomo e la diramavano alle altre unità operative presenti sul territorio. Poco dopo il reo, 41enne – pregiudicato originario di Seregno (Monza Brianza), ma senza fissa dimora, ritenuto responsabile di un’escalation di rapine e furti, almeno otto solo in Lombardia – è stato rintracciato, identificato (anche grazie allo smalto rosso sulle sue unghie e per una serie di tatuaggi che aveva su tutto il corpo) e, al termine degli accertamenti, tratto in arresto.

Su di lui pendeva già un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura di Monza. Era infatti ricercato dai carabinieri di Desio e Seregno per aver commesso una serie di rapine e furti in tre farmacie, una gioielleria, due hotel e un distributore di carburante nelle province di Monza Brianza, Milano e Como.