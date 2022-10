Momento di festa per la donazione della nuova automedica elettrica alla Croce Verde di Reggio Emilia

Un momento molto partecipato, e un clima estremamente positivo hanno contrassegnato la consegna ufficiale, nel fine settimana, della nuova automedica elettrica donata alla Croce Verde di Reggio Emilia da Nicole Ferrarini, a nome della sua famiglia insieme al padre Luciano, per ricordare la mamma Graziella. L’auto è stata acquistata attraverso donazioni di diversi partner dell’iniziativa e l’asta benefica che si era svolta al Circolo Equitazione di Reggio Emilia in settembre. L’evento per l’inaugurazione del mezzo è avvenuto in piazza Prampolini, con la benedizione alla presenza del Vescovo di Reggio Emilia Giacomo Morandi e di don Gianni Manfredini collaboratore pastorale della Cattedrale. In piazza ci sono stati anche uno spettacolo con luci laser e un buffet per tutti i partecipanti offerto dalla Croce Verde.

Afferma il Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia, Rolando Landini, a nome del Consiglio Direttivo: “Siamo molto grati alla famiglia Ferrarini, e in particolare a Nicole che è una persona estremamente dinamica e attiva, sempre impegnata in prima persona in attività benefiche, che ha scelto anche quest’anno di sostenerci attraverso la donazione di questo nuovo mezzo. Una donazione che evidenzia la sua attenzione e sensibilità ai servizi che ogni giorno svolgiamo a favore della comunità e di chi si trova nella necessità di assistenza, ma anche una grande attenzione per l’ambiente visto che il mezzo che ha scelto di donarci è ad emissioni zero”.

Aggiunge Nicole Ferrarini: “Desidero concludere questo meraviglioso progetto con tutti i ringraziamenti a chi ha contribuito a renderlo possibile. Alla mia meravigliosa famiglia che mi sostiene nelle mie iniziative ed è sempre al mio fianco, a Corradini Ingranaggi, il signor Giuliano di AutoZatti, alla signora Camilla, Gualtieri Mobili, a Simone Stella della carrozzeria S2, ma anche alle delegazioni sportive, a tutti coloro che hanno partecipato alla cena, all’asta e questa serata conclusiva, con l’inaugurazione dell’auto medica elettrica. Desidero ringraziare Marisa Fiorentina Cilloni, che è sempre con me, dall’inizio alla fine, il mio caro amico Claudio Valeriani, gli amici sempre presenti, le mie super amiche Elena, Giulia, Mara e Simona, lo straordinario uomo oltre che atleta Giuliano Razzoli, il signor Rondanini di Conad le Querce, Olmedo che oltre ad allestire i mezzi, è sempre presente con preziosi contributi, la famiglia di Stefano Prandi che, a causa del Covid, non sono potuti essere fisicamente presenti, ma hanno dato un importante personale contributo anche quest’anno. Sono felice che grazie a questi eventi, per me molto importanti, attraverso i quali riesco ad onorare la mia straordinaria Mamma Graziella ed il mio papà Luciano, si possano raggiungere traguardi così importanti per la comunità e con i quali si creano e consolidano rapporti che sono certa dureranno nel tempo. Non posso non ringraziare Giammaria Manghi, sempre presente, persona di grande sensibilità, Don Manfredini ed in ultimo ma non certo per importanza, il nostro caro Vescovo Giacomo Morandi, che nonostante i suoi numerosi impegni è stato presente per concludere insieme questo evento benefico con la sua benedizione all’auto medica elettrica. Ancora una volta sport, musica, arte ed imprenditoria reggiana, significano una vittoria sicura! Arrivederci al prossimo anno”.