Albinea, i bambini creano opere sulla sostenibilità ambientale

Saranno in mostra, all’interno della biblioteca Pablo Neruda di Albinea, fino al 13 novembre, gli elaborati prodotti dai bimbi della scuole di Albinea sulla sostenibilità ambientale.

I bimbi delle Scuole dell’Infanzia Comunale Il Frassino e FISM Don Bosco e della Scuola Primaria di Albinea e Borzano hanno prodotto alcuni elaborati grafici e artistici seguendo il Contest proposto dal Comune di Albinea, dal Comitato gemellaggi pace e cooperazione internazionale e da ANPI Reggio Emilia, in collaborazione con gli Amici del CEAS.

Il contest chiedeva alcune idee e pensieri relativi al punto 13 dell’Agenda 2030. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma nato nel 2015 e firmato dai 193 Paesi dell’ONU. In questa Agenda vengono elencati 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e il punto 13 riguarda la lotta contro il cambiamento climatico sulla Terra. Il cambiamento climatico è una sfida globale: sta sconvolgendo le economie nazionali con conseguenze per le persone, le comunità e i Paesi.

Uno degli obiettivi è quello di immaginare un mondo in cui i consumi, i processi di produzione e le risorse naturali (dall’aria alla terra, dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari agli oceani) siano sostenibili e dove lo sviluppo e l’impiego della tecnologia siano sensibili al clima. Un modo in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura proteggendo la fauna selvatica e le altre specie viventi; un mondo dove la pace tra i popoli, la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile siano una cosa sola.