Affitti in nero: patto antievasione Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, Regione e Università

Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Regione Emilia Romagna, Università e ERGO – Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori fanno rete e collegano energie, professionalità, informazioni e banche dati per contrastare il fenomeno delle locazioni “in nero” con particolare riferimento a quelle nei confronti degli studenti universitari fuori sede.

Si tratta di una tematica particolarmente sentita anche in ambito regionale e attentamente seguita dagli organi di informazione che negli ultimi mesi hanno più volte denunciato le difficoltà incontrate dagli studenti “fuori sede” nel reperire sistemazioni a prezzi “accessibili” nonché il rischio per gli stessi di restare intrappolati nella “giungla” delle locazioni irregolari che spesso favoriscono l’insorgere di sacche di degrado.

La strategia elaborata, che fa perno su un gruppo di lavoro al quale prendono parte militari del Corpo e funzionari dell’Agenzia delle Entrate, con la collaborazione delle Università regionali, della Regione Emila Romagna e di ERGO, si muove su due direttrici parallele.

• più peso all’intelligence e alle sinergie e meno controlli a massa attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio che, mediante la condivisione e l’incrocio dei dati informatici inerenti la registrazione dei contratti, le iscrizioni negli Atenei, le utenze domestiche, le richieste alle A.S.L. per il medico di base ecc., hanno permesso di selezionare situazioni anomale degne di approfondimento, al fine di smascherare quei proprietari di case che sfruttano gli studenti e non pagano le tasse.

In particolare grazie a questa attività di elaborazione dati, che inizialmente sta interessando le Università di Bologna, Modena-Reggio Emila e Ferrara, sono state già individuate oltre 1700 posizioni che presentano elevati indici di rischio e che saranno oggetto di specifici riscontri da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

• non solo repressione, ma anche prevenzione attraverso l’informazione e il dialogo con gli studenti. Sono in corso di divulgazione “video clip” e un vademecum dal titolo “Guida Affitti” (redatto anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna e di ERGO- Azienda Regionale per il Diritto agli Studi superiori) disponibili sui siti istituzionali nonché sui social network più frequentati dagli studenti. Lo scopo è quello di fornire preziose indicazioni su come utilizzare al meglio incentivi e opportunità spesso poco conosciute come benefici fiscali, agevolazioni regionali o particolari tipologie contrattuali.