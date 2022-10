Il Giacobazzi Modena cala il settebello a Imola

Il Giacobazzi funziona anche in trasferta. La squadra di coach Rovina segna sette mete, espugna con un largo 45-21 il campo dell’Imola Rugby e fa due su due in campionato.

I biancoverdeblù rispettano alla lettera il piano della vigilia, partono forte e chiudono i giochi già nella prima frazione, per poi gestire l’incontro nei secondi 40 minuti di gioco. Nel XV di partenza Rodriguez rimpiazza l’infortunato Rizzi, mentre all’ala Draghicchio sostituisce Mazzi, aggregato all’Under 19, e sono proprio i due nuovi innesti del XV di partenza a segnare le prime mete del match: Rodriguez apre le danze e Draghicchio piazza la doppietta personale a metà primo tempo, con Michelini e Assandri a rendere più rotondo il punteggio con le trasformazioni. La meta dei padroni di casa con Lazzari non spaventa i biancoverdeblù ed è soltanto una piccola stonatura nella sinfonia di un primo tempo che si conclude con la meta di Cojocari trasformata da Assandri, che vale il punto bonus.

Si cambia campo sul 26-7, ma dopo nemmeno tre giri di lancette Petti segna e Assandri trasforma per il 33-7 parziale. I padroni di casa ci mettono l’ orgoglio e vanno in meta con Romano, prima dell’uno-due firmato da Matteo Bellei e dal subentrato Barbolini che ridefinisce i valori tecnici in campo. L’ultima firma sul match ce la mette il tallonatore imolese Calderan, poco male per un Giacobazzi ormai già con la testa allo scontro diretto di domenica prossima a Collegarola col Bologna Rugby, vero e proprio test di maturità per misurare le ambizioni del gruppo biancoverdeblù.

Serie B (girone 2), risultati 2° turno: Imola-Giacobazzi Modena 21-45 (0-5), Florentia-Lions Amaranto 54-3 (5-0), Jesi-Cus Siena 18-5 (4-0), Rugby Viadana B-UR San Benedetto 34-14 (5-0), Bologna Rugby-Highlanders Formigine 71-0 (5-0). Riposa: Firenze.

Classifica: Viadana B 10, Giacobazzi, Bologna Rugby 9, Florentia 6, Firenze, Jesi 5, Highlanders Formigine 4, Lions Amaranto, UR San Benedetto, Cus Siena, Imola 0.

Prossima giornata, 3° turno (22/10/2022): Firenze-Viadana B, Imola-Jesi, Giacobazzi Modena-Bologna Rugby, Lions Amaranto-Highlanders Formigine, Cus Siena-Florentia. Riposa: UR San Benedetto.