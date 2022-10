Sassuolo al Centro: “nuovo Cineporto un’opportunità straordinaria”

Ad una settimana dalla sua inaugurazione, ci preme esprimere profonda soddisfazione e intraprendente entusiasmo per la realizzazione del nuovo Cineporto dell’Emilia Romagna, in territorio di Fiorano sulla via che l’unisce a Sassuolo. Quest’opera rappresenta un’incredibile opportunità per il nostro territorio e per tutta la nostra Regione, che vedranno il proprio nome sempre più accostato ad eccellenza ed innovazione: già sono arrivate parole entusiaste di personalità di spicco del settore.

C’è poi un altro aspetto che dev’essere evidenziato. Importanti personalità di spicco di Sassuolo hanno creduto e sostenuto il progetto (su tutti la famiglia Stefani e Nek, ma non solo) e ancora una volta si sono messe in gioco per il bene della comunità, e pertanto le ringraziamo profondamente. Si tratta quindi del frutto di pragmatica cooperazione tra pubblico e privato. Cooperazione che c’è stata e dovrà continuare ad esserci anche tra Comuni – Sassuolo e Fiorano in primis – per valorizzare al meglio il potenziale enorme dell’opera.

Cooperazione pragmatismo che – non senza un tocco d’ambizione – vogliamo rendere centrali nella nostra attività politica.

Andrea Nicolini – Sassuolo al centro 2024