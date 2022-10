Frascari tra Basket e studio. Tra due settimane inizierà il campionato anche Federico Frascari, con i suoi #Bobcats. Frasca, fioranese classe 2002, 201 cm, ha esperienze nelle giovanili Pallacanestro Sassuolo e Virtus Bologna ed è alla sua prima esperienza in un College, la St. Thomas University di Miami. Competerà per la Naia Sun Conference. Federico sta studiano International Business. Un in bocca al lupo a Federico!