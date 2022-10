Maranello: lavori sulla SP467 Pedemontana, chiuso lo svincolo in uscita su via Trebbo

Da domani, sabato 15 ottobre, sulla strada provinciale 467 Pedemontana in Comune di Maranello, chiude al transito lo svincolo di Via Trebbo Nord nella direzione da Fiorano a Pozza di Maranello, per la realizzazione di opere sulla banchina stradale nell’ambito dell’ampliamento dell’insediamento produttivo di Ferrari Spa.

I lavori sono commissionati da Ferrari spa e realizzati dalla ditta Seli Manutenzioni generali srl di Monza, che installerà anche la segnaletica provvisoria, mentre successivamente verrà modificata la segnaletica definitiva con le nuove indicazioni di transito.

La chiusura dello svincolo in uscita su via Trebbo è propedeutica al nuovo polo produttivo di Ferrari spa e nel nuovo assetto viario sarà comunque assicurata la corsia di ingresso da via Trebbo sulla sp 467 Pedemontana.