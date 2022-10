Le Sfogline Volanti sfrecciano sotto le Due Torri per celebrare la Festa del Pane

In sella alla loro bici, vestite di tutto punto di giallo e arancio, per richiamare i colori della sfoglia e del pane, le “Sfogline Volanti” sfrecciano sotto le Due Torri consegnando materiale divulgativo e pubblicitario per raccontare la storia dei prodotti tradizionali della nostra città e celebrare la Festa del Pane.

È questa l’iniziativa simbolo ideata dall’Associazione Panificatori di Bologna e provincia e dall’Associazione Sfogline, in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, in occasione della Giornata dell’Alimentazione e della Festa del Pane, che si celebra domenica 16 ottobre nella nostra regione, per raccontare il prodotto simbolo di tutto il mediterraneo.

«L’iniziativa vuole avere un duplice scopo: far conoscere due associazioni storiche della nostra città come i Panificatori e le Sfogline e nello stesso tempo promuovere e informare la cittadinanza sull’importanza di due prodotti d’eccellenza del nostro territorio, il pane e la sfoglia – spiegano Samuel Mafaro, Presidente dell’Associazione Panificatori e Angelo Taschetta, Presidente dell’Associazione Sfogline –. Il nostro ringraziamento va anche a Confcommercio Ascom Bologna che come ogni anno ha appoggiato la nostra iniziativa aiutandoci a metterla in atto».

«Il pane e la sfoglia sono due prodotti d’eccellenza del nostro territorio, motore per il turismo e per la nostra economia – commenta Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna –. Iniziative come la Festa del Pane, che puntano a valorizzarli maggiormente non solo tra i bolognesi, ma anche tra i turisti, sono importantissime per posizionare Bologna al centro della scena food internazionale».

Il compito delle Sfogline Volanti, due simpatiche cicliste abbigliate con i colori del pane e della sfoglia, è proprio quello di girare per le strade, le piazze, sotto ai portici e nei negozi dei fornai, per un’intera settimana, per fare opera di promozione e informazione.