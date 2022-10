Auto a fuoco nella notte in via Lusenti a Reggio Emilia

Poco prima delle 22.00 di ieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia unitamente ai Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cesare Lusenti a Reggio Emilia dove era stato segnalato un automezzo in fiamme.

Giunti sul posto gli operanti accertavano che, per cause ancora in corso di accertamento, si era sviluppato un incendio che interessava una Kia Soul di proprietà di un 70enne reggiano abitante a Reggio Emilia che è andata danneggiata. Le fiamme, che non hanno interessato altri veicoli, hanno causato un danno in corso di esatta valutazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana.