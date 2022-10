Raccolta fondi per riqualificare il parco della Bertola

2.247 euro raccolti su 5.000: ci sono ancora tre settimane per raggiungere un piccolo ma grande obiettivo, quello di donare un gioco ai bambini che frequentano il parco della Bertola.

ll Comune di Formigine, insieme alle associazioni che più vivono l’area verde della località, Le Palafitte 2.0 e Flik Flak Asd, ha deciso di aderire al crowdfunding “Abbiamo un cuore in Comune”, promosso da Emil Banca attraverso la piattaforma Idea Ginger.

Raccogliendo questa somma, si avrà appunto la possibilità di acquistare un nuovo gioco per bambini da collocare nel parco, dove al momento sono presenti soltanto un’altalena e qualche gioco a molla. In questo modo, si dà la possibilità nel quotidiano a più bambini di giocare insieme, aumentando le possibilità di interazione.

Il Comune di Formigine, negli ultimi anni, anche per far fronte alle problematiche nate a seguito della pandemia, si è distinto per la promozione di progetti e attività per l’incremento dell’inclusione sociale e per ricostruire il senso di comunità partendo dalle necessità espresse dai singoli quartieri nelle varie frazioni; così come è recentemente accaduto al Colombarone con l’affidamento della “casetta” agli Scout.

Per donare, è sufficiente collegarsi al sito ideaginger.it.

Tante e divertenti le ricompense, messe disposizione dalle realtà del territorio. Qualche esempio? Una biciclettata con tappa al castello e all’acetaia comunale, un gustoso pokè o un set di prodotti cosmetici.

Intanto, un ringraziamento speciale da parte del Comune e delle associazioni coinvolte va ai 37 donatori che hanno creduto nel progetto.