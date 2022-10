Tre “Giovedi al Centro” dedicati ai neo genitori

Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia propone tre incontri mensili dedicati ai neo genitori, che avranno modo di confrontarsi con una operatrice.

L’appuntamento è per ogni terzo giovedì del mese (sempre dalle 16 alle 18) nella sede del Centro per le famiglie in via Fogliani 7 a Scandiano (ex palazzina Lodesani) a partire dal 20 ottobre quando si affronterà il tema “Diventare genitori, un “gioco di squadra”: come cambiano gli equilibri nella coppia quando nasce un bambino/a”.

Si proseguirà giovedì 17 novembre con “I primi mesi…Ambiente, colori e suoni a misura di neonato/a” per terminare giovedì 15 dicembre con “Letture ad alta voce: come, quando e perché fin dalla gravidanza”.

La partecipazione è gratuita, ad accesso libero. Per informazioni è possibile contattare il Centro per le famiglie: telefono 0522-985903, mail centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it.